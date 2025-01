Transferts : Opération XXL au PSG, c’est imminent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ciblé par le PSG l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia va rejoindre le club de la capitale cet hiver. Si un accord existe avec le Géorgien, Paris et Naples doivent désormais se rencontrer afin de finaliser les détails de l’opération. Si le montant du deal oscille entre 65M€ et 70M€, les deux parties souhaitent conclure ce transfert le plus rapidement possible.

Un nouveau phénomène va prochainement débarquer au PSG. Si l’été dernier, le club de la capitale avait trouvé un accord avec Khvicha Kvaratskhelia sur les bases d’un contrat longue durée, le Géorgien avait vu son départ être bloqué par le nouvel entraîneur Antonio Conte. Mais quelques mois plus tard, le club parisien va pouvoir toucher au but, alors que le numéro 77 a demandé à quitter Naples, comme l’a confirmé le coach napolitain.

Conte confirme le transfert de Kvaratskhelia

« Kvaratskhelia a demandé à Naples à être vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ. Aujourd’hui, c’est un joueur du Napoli. Demain, après-demain ou le 31 janvier….. Nous verrons bien. On ne peut enchaîner personne : ce serait contre-productif. Il doit savoir que c’est une situation que lui, l’entourage et le club doivent résoudre. S’il reste, il est bon qu’il sache que je ne suis opposé à rien. S’il reste, il doit me donner 100% comme il l’a fait jusqu’à présent », confiait ainsi Antonio Conte ce samedi.

Un dossier que les deux clubs souhaitent boucler rapidement

Au cours des derniers jours, le dossier Kvaratskhelia au PSG s’est accéléré. Un accord existe déjà entre Paris et le Géorgien, et une réunion décisive doit avoir lieu ce lundi entre le club français et Naples afin de finaliser le dossier. Comme le révèle l’Equipe, les deux clubs souhaitent finaliser cette opération assez rapidement, ce qui permettrait notamment à la formation italienne de trouver un remplaçant sur le marché.