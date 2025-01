Mercato - OM : Un transfert surprise est bouclé !

Arnaud De Kanel

Alors qu'il a signé son premier contrat professionnel avec l'OM l'été dernier, Enzo Sternal avait reçu la promesse d'un certain temps de jeu avec l'équipe première. Or, depuis son malaise avec l'équipe de France U18, le jeune attaquant marseillais n'a plus foulé les pelouses de Ligue 1. Il est sur le point de relancer sa jeune carrière du côté de la Belgique.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a un peu moins de deux semaines et l'OM tient déjà sa première recrue avec Luiz Felipe. Dans le même temps, le club phocéen cherche toujours à dégraisser. Et à la surprise générale, c'est l'une des plus grandes promesses de sa génération qui devrait quitter l'OM dans les prochaines heures.

Un attaquant inattendu se profile à l'OM ! De Zerbi pourrait bien ajouter un atout offensif pour la suite de la saison ⚽️

Sternal va quitter l'OM

Passé pro l'été dernier alors qu'il était très courtisé, Enzo Sternal avait fait le choix du cœur en répondant favorablement à l'offre de son club formateur. Mais voilà que six mois après sa signature, l'attaquant de 17 ans devrait quitter l'OM comme le confirme L'Equipe dans son édition du jour.

Direction Anderlecht pour Sternal

Le quotidien sportif en dit plus sur la future destination d'Enzo Sternal. Comme révélé par le compte Belo1899OM sur X, la pépite marseillaise va rejoindre Anderlecht ! Le club belge lui aurait promis un temps de jeu conséquent. L'OM laisse encore filer une de ses pépites.