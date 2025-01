Mercato - PSG : La réponse est tombée pour le nouveau Messi !

Amadou Diawara

Formé à l'OL, Rayan Cherki pourrait ne plus faire long feu au Groupama Stadium. En fin de contrat le 30 juin 2026 avec les Gones, le crack de 21 ans pourrait être vendu lors de ce mercato hivernal, et ce, pour renflouer les comptes lyonnais. Toutefois, John Textor - le président de l'OL - refuse catégoriquement d'offrir Rayan Cherki à Nasser Al-Khelaïfi - le président du PSG. Les deux hommes étant en froid.

« Si je suis prêt à vendre Rayan Cherki ou Malick Fofana au PSG ? Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser (Al-Khelaïfi) tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne », a affirmé John Textor, le président de l'OL, lors d'un entretien accordé à l'émission Rothen s'enflamme. L'interview complète sera diffusée ce lundi à partir de 18 heures sur les ondes de RMC Sport.

Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, Jean-Michel Aulas s'est également prononcé sur l'avenir de Rayan Cherki à l'OL, n'hésitant pas à le comparer à Lionel Messi. « Cherki est comparable à Messi en termes de qualité technique. Un départ de l’OL prochainement ? C’est encore un peu tôt. Il faut que Rayan exprime l’idée dans laquelle il se voit être un leader demain, mais il doit également aller dans le club pour lequel il rêve de jouer », a confié l'ancien président de l'OL.