Real Madrid : Mbappé se fait encenser, la fin est proche ?

La rédaction

Le Real Madrid a été lourdement battu par le FC Barcelone ce dimanche, sur le score de 5 buts à 2. Premier buteur de la rencontre, Kylian Mbappé a livré une bonne prestation, et son coach Carlo Ancelotti a tenu à le féliciter en conférence de presse. Cette lourde défaite ne devrait toutefois pas mettre en danger l'entraîneur madrilène, qui bénéficie toujours de la confiance de son club.

Le Real Madrid affrontait ce dimanche son rival historique, le FC Barcelone, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Une véritable claque pour les Madrilènes, avec une défaite 5 buts à 2 malgré l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Un bon match pour le joueur français, qui a été encensé par son coach Carlo Ancelotti en conférence de presse : « Je m'en tiendrai au match de Mbappé, il faut oublier le reste. »

Une pression immense pour Mbappé avant le Clasico : peut-il rebondir après un passage à vide ? ⚽ https://t.co/gu9P8eixEK — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Ancelotti en danger ?

Si le Real Madrid réalise un bon début de saison et reste en course pour le titre de champion d’Espagne, d’autres contre-performances pourraient bien remettre en question la place de Carlo Ancelotti à la tête des Merengues. Avec deux lourdes défaites face à son rival, le FC Barcelone (5-2 et 4-0), ainsi que de mauvais résultats en Ligue des champions, l’avenir du coach italien pourrait devenir incertain si la tendance ne s’inverse pas.

La confiance du board madrilène

Cependant, malgré ces résultats difficiles à digérer pour le Real Madrid et ses supporters, le poste de Carlo Ancelotti ne semble pas menacé, selon les informations de la COPE. D’après la radio espagnole, le tacticien italien bénéficie toujours du soutien de ses dirigeants, qui estiment que l’ancien coach parisien reste l’homme de la situation pour ramener des titres. À Madrid, on considère que la Supercoupe d’Espagne était le trophée le moins important de la saison et que les priorités doivent désormais être le championnat et la Ligue des champions.