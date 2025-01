Après la claque, le Real Madrid interpelle Mbappé !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Alors que son équipe a subi une correction de la part du Barça, Carlo Ancelotti a vidé son sac après la rencontre, affirmant que Kylian Mbappé était le seul à avoir fait son match.

Ce dimanche, le Real Madrid a défié le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Malheureusement pour la Maison-Blanche, elle a essuyée une large défaite contre le Barça, son plus grand rival (5-2).

Interrogé après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti s'est livré sur la prestation de ses joueurs. Et le coach du Real Madrid a affirmé que Kylian Mbappé était son seul protégé à lui avoir donné satisfaction.

« Quelque chose à garder de ce match ? Non, on ne va rien garder à part le match qu’a réalisé Mbappé. Il a fait un grand match, il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l’avant. Vous pensez avoir commis une erreur ? Le plan consistait à bien défendre. Nous avons mal défendu et Barcelone a mérité de gagner. Ils étaient meilleurs que nous. Comment vous sentez-vous ? Je suis triste, comme tout le monde. C'est un sentiment normal. Je suis déçu, il ne faut pas le cacher. Mais c'est le football. Parfois, vous pouvez gagner et parfois vous devez apprendre de la défaite. Il reste beaucoup à faire cette saison et nous devons regarder vers l'avant. L'équipe a pris l’eau… Nous avons mal défendu et cela nous a coûté le match. Ils ont trouvé le chemin de notre but très facilement. Nous n'avons pas pressé haut et nous n'avons pas pressé bas non plus… », a regretté Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, en conférence de presse d'après-match.