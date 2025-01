Vinicius Jr - Real Madrid : Un contrat légendaire pour quitter Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Hôte de la Coupe du monde 2034, l'Arabie Saoudite est à la recherche de sa prochaine tête de gondole. Après Cristiano Ronaldo, l'Etat saoudien souhaiterait miser sur Vinicius Jr, star du Real Madrid. Le pays a des arguments, notamment financiers. Pour l'heure, le Brésilien souhaite se concentrer sur son parcours européen, mais cet intérêt ne le laisserait pas insensible.

La presse espagnole a annoncé la prochaine folie de l’Arabie Saoudite. Et comme avec Cristiano Ronaldo, elle pourrait bien marquer les esprits. Selon les informations dévoilées par OK Diario, l’Etat saoudien voudrait enrôler Vinicius Jr. Une tâche quasiment impossible à l’heure actuelle puisque le Brésilien est encore dans la fleur de l’âge et dispose d’un statut privilégié au Real Madrid.

Une offre sensationnelle transmise à Vinicius Jr

Malgré ces barrières, l’Arabie Saoudite veut y croire en mettant en avant l’aspect financier. Un contrat à un milliard d’euros sur cinq ans aurait été proposé au Brésilien et à son entourage. Les discussions seraient en cours, mais Vinicius Jr a déjà fait savoir qu’il souhaitait se concentrer sur le Real Madrid plutôt que sur son avenir.

Vinicius Jr tangue face à cette offre ?

Mais à en croire le média espagnol, cette offre ne laisserait pas insensible le coéquipier de Kylian Mbappé. Car en plus d’avoir l’assurance de devenir la star du championnat saoudien, Vinicius Jr pourrait endosser le costume d’ambassadeur, alors que l’Arabie Saoudite organisera le Mondial 2034.