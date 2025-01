Le Real Madrid se lâche sur la polémique du moment !

Jean de Teyssière

Le début d’année 2025 a été très mouvementé pour le FC Barcelone. Deux joueurs, Dani Olmo et Pau Victor ne pouvaient pas être inscrits du fait de gros problèmes financiers du club catalan. Finalement, les deux joueurs ont fini par être inscrits, ce qui a fait naître une grosse polémique en Espagne. Interrogé là-dessus, Carlo Ancelotti a plutôt souhaité s’attarder sur les qualités sportives de Dani Olmo.

Il aura fallu attendre plusieurs semaines pour voir le FC Barcelone arriver à se dépêtrer d’une situation compliquée. Sa star, recrutée cet été, Dani Olmo, ne pouvait pas être enregistré par le club catalan, faute de moyens financiers suffisants. Une situation qui s’est enfin réglée.

Olmo qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne

Le 9 janvier dernier, le Conseil supérieur des sports (CSD) espagnol a rendu son verdict en autorisant le FC Barcelone à enregistrer Dani Olmo et Pau Victor dans son effectif pour la suite de la saison. Une décision qui a crée la polémique en Espagne, l’Atlético de Madrid dénonçant « un précédent très dangereux, car elle ouvre la porte au contournement des règles et à la répétition des graves erreurs du passé » et Las Palmas estimant qu’il s’agit « d’une grave menace pour l'intégrité de la compétition et un précédent inquiétant qui pourrait déstabiliser les fondements du football professionnel dans notre pays. » Et une fois n’est pas coutume, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a défendu le FC Barcelone dans ce moment difficile.

«Olmo va jouer et nous devons essayer de minimiser sa qualité»

Le FC Barcelone a donc annoncé que Dani Olmo serait présent pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, face au Real Madrid ce dimanche. Une présence à laquelle a réagi Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid : « Il se peut que nous n'ayons pas été en mesure d'arrêter un très bon joueur. Dani Olmo va jouer et nous devons essayer de minimiser sa qualité. »