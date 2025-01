Real Madrid : L’annonce de Benzema qui va dégoûter Mbappé !

La rédaction

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l'un de ses plus grands rêves. L'ancien du PSG est également conscient que son arrivée dans la capitale espagnole lui permettra de se rapprocher d'un sacre au Ballon d'Or. Mais pour Karim Benzema, il y a un autre favori chez les Merengue pour le graal.

Grand déçu de cette édition, Vinicius Jr commence pourtant sa saison 2024/2025 sur les chapeaux de roues avec 13 buts et 9 passes décisives en 23 matchs. Avec une première place en championnat et malgré des performances décevantes en Ligue des champions, le Brésilien affiche un bon niveau avec le Real Madrid. Une ancienne légende tient à le soutenir.

L'OM en embuscade pour un talent prometteur ! 💥 Le clan Mbappé pourrait faire des vagues à Marseille avec Tidiam Gomis.

➡️ https://t.co/Sb5NfHkwQ3 pic.twitter.com/elKmbS3ZRU — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

« Il est le meilleur »

Dans une interview accordée à Marca, Karim Benzema est revenu sur cette histoire et a fait l’éloge de son ancien coéquipier : « J'ai dit à Vinicius de ne pas faire attention, qu'il est le meilleur et qu'un jour il remportera le Ballon d'Or » a confié l'ancien numéro 9 du Real Madrid.

Mbappé vise aussi le Ballon d'Or

L'annonce risque de ne pas plaire à un certain Kylian Mbappé. En signant au Real Madrid, l'international français a réalisé l'un de ses plus grands rêves. Et l'ancien du PSG est conscient qu'en débarquant dans la capitale espagnole, il a augmenté considérablement ses chances de le remporter. Il va néanmoins faire face à la concurrence de Vinicius Jr pour le graal. À suivre...