Mbappé : Le Real Madrid fait une grande annonce !

Le Real Madrid pourrait rafler un nouveau titre ce dimanche après la Coupe Intercontinentale de la FIFA et la Supercoupe d’Europe. En effet, contre le FC Barcelone, le Real Madrid se battra pour la Supercoupe d’Espagne avec un Kylian Mbappé en jambes qui n’a aucune limite à présent selon Carlo Ancelotti.

Mine de rien, Kylian Mbappé a bouclé sa troisième rencontre d’affilée sans inscrire le moindre but pour le Real Madrid. Néanmoins, le numéro 9 du club merengue était impliqué sur deux des trois buts marqués par la Casa Blanca en demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre Majorque. Dans un premier temps, il a été l’auteur de la frappe repoussée par Dominik Greif, le gardien majorquin, et transformée par Jude Bellingham à bout portant.

«Il n'y a pas qu'aujourd'hui, en décembre il s'est très bien débrouillé»

Ensuite, Kylian Mbappé a apporté du danger dans la surface dans le temps additionnel. Ce qui a engendré le but contre son camp de Martin Valjent. Rodrygo Goes a parachevé la belle victoire du Real Madrid qui permettront aux hommes d’Ancelotti d’éventuellement laver l’affront subi au Santiago Bernabeu contre le FC Barcelone en octobre dernier (4-0). Dimanche, la finale de la Supercoupe d’Espagne opposera en effet le Real Madrid au Barça avec un Kylian Mbappé de retour à son pic de forme, ou presque selon Carlo Ancelotti. « Oui, il est très bien. Il montre une bonne version. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, en décembre il s'est très bien débrouillé ».

«Il atteint son meilleur niveau, mais je ne sais pas jusqu’où il peut aller»

« Il a marqué des buts et il est plus actif. Il atteint son meilleur niveau, mais je ne sais pas jusqu’où il peut aller ». a conclu l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse d’après-match jeudi soir dans des propos relayés par Real-France. Reste à savoir si Kylian Mbappé retrouvera le chemin des filets dimanche et ouvrira par la même occasion son compteur but contre le FC Barcelone.