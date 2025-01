PSG : Le premier transfert de l'été bouclé avec proche d'Al-Khelaïfi ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'apprête à boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, la piste menant à Jhon Duran s'est considérablement refroidie ces dernières heures. Aston Villa n'a aucune intention de céder son international colombien cet hiver. Quoi qu'il en soit, les négociations portaient essentiellement sur un transfert pour l'été prochain, notamment grâce à l'excellente relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Nassef Sawiris, propriétaire du club anglais.

Cela ne semble désormais plus faire de doute, Khvicha Kvaratskhelia sera un joueur du PSG dans les prochains jours. Les discussions sont désormais à un stade avancées avec Naples et l'issue des négociations ne fait plus aucun doute. Dans la foulée du Géorgien, le PSG n'exclurait pas également de recruter un autre élément offensif.

Pas de Jhon Duran cet hiver au PSG

Selon les informations de L'EQUIPE, il ne s'agira pas de Jhon Duran. Un temps annoncé dans la viseur du PSG, l'international colombien ne quittera pas Aston Villa cet hiver. Engagée en Premier League et en Ligue des champions, la formation dirigée par Unai Emery n'a pas l'intention de s'affaiblir durant le mois de janvier.

Un transfert l'été prochain grâce un proche d'Al-Khelaïfi ?

Quoi qu'il en soit, L'EQUIPE précise que les premières discussions portaient sur un transfert pour l'été prochain, ce qui semble bien plus envisageable. Et le PSG pourra alors compter sur les excellentes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Nassef Sawiris, propriétaire d'Aston Villa.