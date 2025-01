Gros changement pour Mbappé ? Le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Humilié par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche soir (5-2), Carlo Ancelotti est apparu désemparé en conférence de presse. Le technicien du Real Madrid semblé marqué après la prestation de son équipe. Cette défaite ne remet pas en cause son statut, même si des premiers doutes apparaissent sur sa capacité à relever la formation.

« Quelque chose à garder de ce match ? Non, on ne va rien garder à part le match qu’a réalisé Mbappé. Il a fait un grand match, il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l’avant ». Après la lourde défaite de son équipe face au FC Barcelone dimanche soir, Carlo Ancelotti n’avait pas envie d’épiloguer sur cette rencontre. Le technicien italien a essuyé une nouvelle claque, la deuxième donnée par la formation blaugrana cette saison. Cette nouvelle humiliation ne remet pas en question son statut.

Ancelotti n'est pas menacé, mais...

Selon les informations de Romain Molina, Ancelotti n’est pas menacé. Malgré cette défaite, le Real Madrid n’a pas prévu de se séparer de son entraîneur cet hiver et a même tendance à dédramatiser cette défaite en privé. Pour les dirigeants, la priorité demeure le championnat et la Ligue des champions. La Supercoupe d’Espagne ne passe qu’au second plan. Le retour en forme de Kylian Mbappé donne aussi un crédit à l’Italien, qui a toujours soutenu sa star même lorsque les critiques étaient multiples. Mais en interne, certains s’interrogent sur le niveau de l’équipe et sur le management de Carlo Ancelotti.

Son successeur déjà connu ?

Comme indiqué par le journaliste, Ancelotti va vite devoir reprendre la main s’il ne veut pas se retrouver sur la sellette. Car derrière lui, ils sont plusieurs à convoiter le poste. Légende du Real Madrid et coach de la réserve, Raul se tient prêt. Alvaro Arbelao voit aussi sa côte grimper et un poste d’adjoint pourrait lui être confié. Sans oublier Santiago Solari, qui pourrait assurer l’intérim jusqu’à l’été prochain et l’arrivée espérée de Xabi Alonso. « Tout le monde est au courant qu’il y aurait des velléités de faire Xabi Alonso » a déclaré Molina. A se demander si Ancelotti n’est pas sur un siège éjectable...