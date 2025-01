«Si je vous dis de quoi on parle...», un pote de Mbappé balance !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Humoriste à succès, Booder est aussi un homme qui a la main sur le cœur. Régulièrement, il se rend dans des hôpitaux pour rendre visite à des enfants malades et égayer leurs journées. Dans son combat, il peut compter sur le soutien de son ami, Kylian Mbappé, très attaché à cette cause.

Kylian Mbappé peut enfiler divers costumes. Joueur du Real Madrid et international français, il peut aussi se métamorphoser en super-héros pour les jeunes enfants malades. A de nombreuses reprises depuis le début de sa carrière, l’ancienne star du PSG s’est illustrée en apportant son aide à des fans, qui, pour quelques instants, avaient oublié la maladie et retrouvé le sourire.

Booder évoque sa relation avec Mbappé

Très impliqué pour soutenir les enfants hospitalisés, Booder peut compter sur le soutien de Mbappé qui, à la moindre occasion, utilise sa notoriété pour participer à des évènements. Invité du Super Moscato Show sur RMC, l’humoriste a évoqué le rôle de son ami.

Mbappé au soutien des enfants malades

« Mbappé c’est un pote. Si je vous dis de quoi on parle avec lui, vous serez étonnés. Ensemble, on parle beaucoup des enfants hospitalisés. C’est quelque chose qui nous tient à cœur. On ne parle pas de football » a confié Booder ce lundi.