Transfert de dernière minute au PSG, l'histoire va se répéter !

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani devrait changer de club lors de ce mercato hivernal. Toutefois, son transfert ne devrait pas se concrétiser dans les prochains jours. Arrivé au PSG à la toute fin du marché estival 2023, Randal Kolo Muani pourrait une nouvelle fois changer de club à la dernière minute.

Le 1er septembre 2023, Randal Kolo Muani est devenu un nouveau joueur du PSG. En effet, le club de la capitale a fait plier l'Eintracht Francfort grâce à son offre à hauteur de 95M€. Toutefois, le PSG aurait pu passer à côté de Randal Kolo Muani il y a un an et demi, et ce, parce que son transfert a été bouclé à la toute dernière minute du marché.

Le PSG a recruté Kolo Muani dans les ultimes instants du mercato

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par le PSG cet hiver. Conscient qu'il n'a plus sa place à Paris, l'attaquant de 26 ans a accepté de prendre le large. D'après L'Equipe, les deux camps auraient acté leur divorce il y a déjà plusieurs semaines. Malgré tout, le départ de Randal Kolo Muani ne devrait pas se concrétiser dans un avenir proche.

PSG : Le transfert de Kolo Muani n'est pas du tout imminent

Selon les informations de L'Equipe, divulguées ce lundi soir, le dossier Kolo Muani ne devrait pas se finaliser dans les touts prochains jours. L'international français pourrait donc une nouvelle fois être transféré à la dernière minute d'un mercato. Le marché fermant ses portes le 3 février. Affaire à suivre...