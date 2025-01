OM : Grosse surprise de De Zerbi avec une recrue ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM reçoit Strasbourg ce dimanche soir, Roberto De Zerbi ne pourra pas compter sur Valentin Rongier, gêné à une cuisse. Ce qui était attendu, mais le technicien italien va également devoir composer avec l’absence d’Amir Murillo, pas dans le groupe dévoilé par Marseille. Ce qui pourrait entraîner la grande première de Luiz Felipe, qui est lui bien présent.

Éliminé par le LOSC mardi dernier en 16es de finale de la Coupe de France (1-1, 3-4 aux t.a.b.), l’OM reçoit Strasbourg ce dimanche soir au Stade Vélodrome, en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Alors que l’AS Monaco s’est inclinée à Montpellier samedi (2-1), les Olympiens ont l’occasion de prendre huit points d’avance sur les Monégasques au classement.

Murillo absent de dernière minute contre Strasbourg

Roberto De Zerbi va devoir composer avec un groupe amoindri par quelques blessures. Celles de longue date comme Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, mais surtout celle de Valentin Rongier, gêné à une cuisse. Autre absent du groupe dévoilé par l’OM ce dimanche, Amir Murillo.

📝 Et voici 𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 à disposition du coach 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour la rencontre #OMRCSA de ce soir ! 👀 pic.twitter.com/kTfz1RYGJ2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2025

De Zerbi va lancer Luiz Felipe ?

Une absence qui n’était pas prévue et reste à savoir qui Roberto De Zerbi choisira pour le remplacer. Difficile de l’imaginer titulariser Bamo Meïté ou Lilian Brassier, très peu utilisés dernièrement et annoncés sur le départ. Selon La Provence, l’entraîneur de l’OM pourrait lancer Luiz Felipe, seule recrue hivernale pour le moment et présent pour la première fois dans le groupe.