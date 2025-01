«C'est parti en vrille» avec l’entraîneur de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Connu notamment du côté des Girondins de Bordeaux, Eduardo Costa avait fait le choix en 2004 de s’engager avec l’OM. Le milieu de terrain brésilien sera resté une seule saison au sein du club phocéen, où ça ne s’est pas forcément bien passé pour lui. En effet, la relation avec l’entraîneur de l’époque, Philippe Troussier, était loin d’être idéale comme il a pu le raconter.

Aujourd’hui, c’est Roberto De Zerbi qui est sur le banc de touche de l’OM. Nommé entraîneur du club phocéen l’été dernier, l’Italien succède à de nombreux techniciens passés par là. Une liste où on peut notamment retrouver Philippe Troussier, qui s’est cependant totalement troué à Marseille. En effet, nommé entraîneur en novembre 2004, il ne serait resté en poste que quelques mois, se faisant alors démettre de ses fonctions à l’OM à l’issue de la saison.

« Il a tout gâché »

Philippe Troussier n’aura donc pas réussi à l’OM et entre lui et ses joueurs, c’était visiblement compliqué. En effet, dans des propos accordés à L’Equipe, Eduardo Costa, ancien joueur du club phocéen, raconte : « Celui que je ne voudrais pas revoir ? Comment s'appelle celui qui a succédé à José Anigo à l'OM ? Oui, Philippe Troussier ! Avec lui, c'est parti en vrille et il a tout gâché. On aurait dû faire mieux (que 5e en 2005). À Marseille, les attentes sont énormes et on n'a pas assumé non plus ».

Eduardo Costa marqué par ses anciens coachs

En revanche, Eduardo Costa a apprécié évoluer avec d’autres entraîneurs au cours de sa carrière. Ainsi, dans la suite de son entretien pour le quotidien sportif, l’ancien joueur de l’OM et de Bordeaux a notamment expliqué : « Le coach qui m’a le plus marqué ? Il y a eu Tite au Grêmio. J'ai aimé sa personnalité, sa tendresse envers les joueurs. Un peu comme Élie Baup, qui a fait preuve de patience envers moi quand je suis arrivé à Bordeaux. Je n'oublie pas Mario Zagallo, que j'ai connu avec la Seleçao et qui était unique aussi ».