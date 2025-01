L’OM a signé un phénomène !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Son nom n'est pas encore connu du grand public. Mais à 17 ans, Robinio Vaz pourrait bientôt faire parler de lui. Arrivé en provenance de Sochaux l'été dernier, ce jeune attaquant est couvé par l'OM, qui mise beaucoup sur lui. En conférence de presse, Roberto de Zerbi a laissé entendre qu'il pourrait le convoquer durant la seconde partie de saison.

Son transfert au cœur du mercato estival était passé inaperçu. Pourtant, Robinio Vaz est un talent rare. Formé à Sochaux, l’attaquant de 17 ans impressionne les nombreux observateurs qui ont eu la chance de l’apercevoir avec l’équipe réserve de l'OM. Bastien Cordoleani est l’un d’eux. En octobre dernier, le journaliste avait présenté le profil de Robinio Vaz.

Robinio Vaz, le futur de l'OM ?

« C’est un peu joueur qui peut tenir la balle, mais aussi apporter de la percussion. A la base c’est un joueur de côté, mais l’OM l’a placé en numéro 9. Ça fait longtemps que l’OM n’avait pas un joueur qui a des qualités pures. En plus, il score, fait de belles stats. Il est souvent bien placé pour la finition. A Sochaux, il avait quelques soucis de comportement. Mais à Marseille, son comportement est bon, voire très bon. Il est à l’écoute, ne rechigne pas à l’effort. Ce ne serait pas déconnant de le trouver dans le groupe » avait-il confié. Cordoleani a visé juste puisque Roberto de Zerbi lui a offert quelques minutes de jeu lors du seizième de finale de Coupe de France face au LOSC mercredi soir.

« C'est un joueur vraiment fort »

Et le coach de l’OM n’exclut pas de le rappeler dans les prochaines semaines. « C'est un joueur vraiment fort. Il faut qu'il garde la tête sur les épaules. Sans oublier qu'il faut toujours travailler et s'améliorer. Les jeunes, s'ils sont forts, je les fais jouer. Des bouts de matchs, mais ça ne dérange pas. J'aime bien ça. S'ils ont cette envie et la faim de Robinio Vaz... C'est une fierté de mettre des joueurs comme ça sur le terrain » a confié De Zerbi en conférence de presse.