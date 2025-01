OM - Clash : L’enfant du pays annonce la couleur avec Benatia !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant sa carrière de joueur, Samir Nasri a parfois été irrité par le traitement médiatique dont il faisait l'objet. Mais sa perception du monde des médias a totalement changé après sa retraite sportive, notamment depuis qu'il a endossé le costume de consultant pour Canal +. Ce vendredi, il est revenu sur son nouveau rôle.

Entre Samir Nasri et les médias, ça a longtemps été « je t’aime, moi non plus ». Doté d’un fort caractère, le Marseillais a souvent pris en grippe certains journalistes. Des insultes avaient même été proférées à l’encontre d’un journaliste espagnol durant l’Euro 2012. Aujourd’hui, Nasri est de l’autre côté de la scène. Et sa perception a radicalement changé. « Je kiffe ! » a-t il lâché. Dans un entretien accordé à L’Equipe, il a expliqué son arrivé sur les antennes de Canal +.

Nasri explique son nouveau rôle

« Quand Canal me l'a proposé, ma mère est tombée malade et je voulais revenir plus souvent en France pour être auprès d'elle. Mais déjà, lorsque je participais aux émissions de Canal comme joueur, on me disait : « Après ta carrière, il y a une place pour toi, ici ! ». La chaîne cherchait quelqu'un pour la Ligue des champions et les affiches de Premier League. Avec mon franc-parler et mon vécu dans ces compétitions, j'avais le profil (…) Je ne juge que la performance, je ne lâche jamais une pique pour faire le buzz. Mais les téléspectateurs attendent qu'on leur dise ce qu'ils ont vu, avec une critique constructive. Je suis Marseillais mais s'il faut encenser le PSG, je le fais » a déclaré Nasri.

« C'est le jeu »

Et s’il fallait émettre des critiques à l’encontre de Mehdi Benatia, aujourd’hui à l’OM ? « Déjà, je commencerais par lui parler en privé. Entre amis, on se dit les choses. Si une critique doit être faite à l'antenne, c'est le jeu. Mais comme je n'interviens pas trop sur la Ligue 1 cette saison (Canal+ ne la diffuse pas), je n'ai pas de raisons de me fâcher avec mon ami (rires) » a confié Nasri.