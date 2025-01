OM : Un clash éclate, De Zerbi fait une sortie lunaire aux journalistes !

Jean de Teyssière

Mardi dernier, lors des seizièmes de finale de la Coupe de France, l’OM a perdu aux tirs au but face au LOSC. Un match sous grande tension, notamment à la fin, juste après le but égalisateur de Luis Henrique. Olivier Létang, président du LOSC, était alors descendu sur le bord de la touche pour parler avec le quatrième arbitre, ce qui avait mis en colère Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs été surpris de voir qu’aucune question au sujet de cet incident ne lui soit posée ce vendredi.

« Expliquez-moi pourquoi le président de Lille descend sur le terrain parler avec le quatrième arbitre, pour la deuxième fois ici car il l'a fait en L1 ? » Après la rencontre face au LOSC en Coupe de France (1-1, 3-4 t.a.b.), marquée par l'expulsion de Medhi Benatia, Roberto De Zerbi s’était énervé en conférence de presse contre Olivier Létang, présent sur le bord de la touche en fin de rencontre et qui n'avait pas été sanctionné pour sa part. « Le président de la République pourrait le faire, mais le président d'un club ? Sa place est en tribunes et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais le lui dire. Je n'ai pas vu Pablo Longoria (le président de l'OM) parler avec le quatrième arbitre. Beaucoup de choses sont étranges et j'ai du mal à les comprendre, avait-il poursuivi. En trente ans de football, cela ne m'était jamais arrivé de voir un président de club descendre pour venir parler avec des représentants du corps arbitral. »

😅 "Pas de polémique ? Rien sur Létang ? Vous êtes des gens bien." pic.twitter.com/V5p9X2zuB0 — RMC Sport (@RMCsport) January 17, 2025

Quand Létang répond à De Zerbi

Olivier Létang avait répondu par micro interposé à l’entraîneur de l’OM : « Je ne lui ai pas parlé, pas adressé la parole. Qu'il fasse son métier d'entraîneur et tout ira bien. Je ne lui ai pas parlé donc je ne peux pas vous dire quelque chose. J'ai simplement évoqué le fait que M. l'arbitre ait fait jouer 25 secondes en plus du temps additionnel mais ça s'est très bien terminé avec M. Stinat donc je ne sais pas pourquoi l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est venu me parler car je ne m'adressais pas à lui. »

«Pas de polémique ?»

Un clash verbal qui ne s'est pas poursuivi ce vendredi après-midi, en conférence de presse. A la fin de sa traditionnelle prise de parole, Roberto De Zerbi s’est adressé aux journalistes en leur demandant, étonné : « Je n’ai eu aucune question polémique. Pas de polémique ? Pas de question sur Létang ? Vous êtes des gens bien. » La hache de guerre est enterrée ?