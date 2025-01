L’OM écarte le «meilleur de Ligue 1», il hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir contre Lille en Coupe de France, Roberto De Zerbi avait décidé d’aligner Jeffrey De Lange dans les buts. Une rotation devenue habituelle dans cette compétition mais qui a peut-être coûté la qualification à l’OM qui s’est incliné aux tirs-au-but. Eric Di Meco regrette donc que Geronimo Rulli n’ait pas été aligné.

Comme souvent en Coupe de France, Roberto De Zerbi avait décidé d'aligner son gardien remplaçant mardi soir afin d'affronter le LOSC. Jeffrey De Lange était donc titulaire, mais l'OM s'est incliné aux tirs-au-but, la grande spécialité de Geronimo Rulli, qui a déjà sorti trois penaltys depuis le début de la saison. De quoi laisser des regrets à Eric Di Meco, qui ne cache pas son agacement face à cette mode d'aligner le numéro 2 dans les buts en Coupe de France.

«Pourquoi tu ne mets pas Rulli, c'est le meilleur olympien et le meilleur gardien de L1?»

« Il y a un match sur deux qui se joue aux pénaltys, surtout avec les tirs au but directs avec le nul à la fin. Le deuxième gardien, c'est peut-être un phénomène, sauf que quand tu n'as qu'une compétition à jouer et que c'est ton objectif prioritaire, et que tu mets ton équipe type sur les dix joueurs de champ, pourquoi tu ne mets pas Rulli, c'est le meilleur olympien et le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début de la saison », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC, avant de poursuivre.

«Et là maintenant, il faut faire du social !»

« Et en plus, il sort 3 pénaltys sur 3 depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'il leur a déjà mangé le cerveau à travers la télé. Et moi on ne me le met pas sur le terrain alors que Lille, l'OM, c'est très proche l'un de l'autre. C'est nouveau cette mode où le deuxième gardien joue en Coupe de France. À mon époque, les numéros deux ne jouaient jamais. Ils regardaient le match des tribunes, toute l'année. Et là maintenant, il faut faire du social ! », s’agace Eric Di Meco.