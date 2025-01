OM : La grave accusation de racisme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et le LOSC en Coupe de France a donné lieu à une grosse polémique suite à l'expulsion de Medhi Benatia, que le club dénonce vivement. En interne, on affirme en effet que le directeur du football marseillais « paye ses origines maghrébines ».

L’élimination de l’OM face au LOSC en Coupe de France mardi est rapidement passée au second plan. Au lendemain du match, le club phocéen n’avait pas digéré l’expulsion de Medhi Benatia tandis qu’Olivier Létang, qui s’est approché du quatrième arbitre en lui agrippant le bras, n'a pas été sanctionné. Sur son compte X, l’OM a notamment publié la vidéo de la séquence pour dénoncer la décision prise par Clément Turpin. Dans la foulée, Pablo Longoria était l’invité de RMC pour revenir sur la polémique.

En interne, l'OM se montre plus offensif

« Je ne vais pas dire si c’est un délit de sale gueule ou non, je peux avoir mon avis, mais je vous laisse débattre. Mais il y a un narratif autour de Medhi, que je n’aime pas et que je tiens à condamner », a notamment indiqué le président de l’OM. En interne, le club prend moins de pincettes.

« Il paye ses origines maghrébines »

« On ne va pas se mentir, il paye ses origines maghrébines et, dans une moindre mesure, son appartenance à l’OM », souffle-t-on au sein de l’OM, dans des propos rapportés par La Provence. Le club était déjà montré au créneau à la veille du 16e de finale face au LOSC pour défendre Medhi Benatia, critiqué durant le week-end sur RTL. « Vous avez vu notre communiqué lundi dans lequel on dénonce des propos sur un dirigeant 'sulfureux', un club qui fait le 'ménage', dans lequel on parle de méthodes pour déstabiliser les joueurs… Tout est permis, a dénoncé Pablo Longoria sur RMC. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’on vit cette situation cette saison. Je dois défendre l’institution, je dois défendre mes collaborateurs. Et je ne peux pas permettre qu’un collaborateur soit traité différemment des autres dirigeants. »