«Deux mois de prison ferme», Riolo balance sur la polémique de l’OM !

La rédaction

Pendant le 16e de finale de Coupe de France opposant l'OM à Lille, une polémique a éclaté suite à l'exclusion de Mehdi Benatia. De nombreuses personnes se sont exprimées suite à cet incident, notamment Daniel Riolo, qui prend la défense de Mehdi Benatia. Le président de l'OM, Pablo Longoria, a lui aussi pris la parole sur ces événements.

Alors que l'OM a perdu lors des 16e de finale de Coupe de France ce mardi, une polémique a éclaté suite à l'exclusion de Mehdi Benatia en toute fin de match. Une décision difficile à comprendre pour beaucoup d'observateurs, notamment Daniel Riolo, qui s'est exprimé sur le sujet dans l'After Foot : « On est quand même bien obligé de constater qu’il y a une sorte, quasiment un délit de sale gueule qui est en train de se former autour de Benatia. »

Marcelino à l'OM, c'était un rêve de deux mois ! Pape Gueye révèle les enjeux qui ont mené à ce départ inattendu. ⚡

➡️ https://t.co/B7AYcQW4Gl pic.twitter.com/23uvHP8I5d — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

« Si Benatia fait la même chose, c'est deux mois de prison ferme »

« Moi je veux bien qu’au bout d’un moment on n’y croit pas trop… Les images tant qu’on ne les avait pas, mais quand tu vois clairement que d’abord il y a Létang, ensuite Benatia, et que Létang va attraper le bras du gars, lui montre avec le doigt... » constate-t-il. « Si Benatia fait la même chose, je pense qu'il fait deux mois de prison ferme. Il file aux Baumettes. Je pense qu’il y a un vrai problème. Il y a eu une explication entre Benatia et Turpin à ce sujet. Visiblement, Turpin s’est senti agressé. Il va falloir arrêter de se sentir agressé tout le temps. Il n’y a pas eu d’agression », continue Daniel Riolo.

« Le traitement n’est pas le même pour tous »

Le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est lui aussi exprimé au sujet de son directeur sportif, en direct de l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC : « Ce n’est malheureusement pas la première fois. Je ne peux pas permettre qu’un collaborateur soit traité différemment des autres dirigeants », condamne le dirigeant espagnol. « On a identifié en parallèle 5 ou 6 situations (avec d’autres dirigeants) où il a été dit que l’arbitre n’a pas été impartial, orienté pour un certain club… Et on est la seule équipe à avoir été sanctionnée. Le traitement n’est pas le même pour tous. »