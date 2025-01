L’OM avec le Qatar, les révélations choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour répondre aux attaques virulentes de John Textor sur le Qatar et le PSG, Pablo Longoria est monté au créneau mercredi soir sur RMC Sport. Une sortie qui n’a pas manque de faire réagir Daniel Riolo, qui explique que le président de l’OM est désormais en « soumission » totale devant le Qatar.

Invité sur RMC Sport en début de semaine, le président de l’OL John Textor n’avait pas hésité à fracasser son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi : « J'ai été complètement choqué, en juillet, quand on a discuté des alternatives pour les droits TV. C'est Nasser qui a mené les débats alors qu'il n'aurait même pas dû être présent car il est partie prenante avec sa propre chaîne de télévision. Et à chaque fois que quelqu'un proposait une idée différente, Nasser aboyait sur lui. Il y avait beaucoup d'intimidation et le président de la Ligue était seulement assis comme un toutou. Il ne disait rien », a lâché Textor, dénonçant donc la place trop importante prise par le Qatar dans les instances du football français.

Longoria calme le jeu

Mercredi, dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Pablo Longoria est monté au créneau pour contrer la position de Textor : « Le championnat est très dépendant du Paris Saint-Germain? Non, la situation est telle qu’elle est. C’est à nous aussi, le reste des clubs, à chercher à nous adapter dans la compétitivité. C’est à nous de chercher à faire du mieux possible », a indiqué le président de l’OM.

« Ils ont tous peur du Qatar »

Et quelques heures plus tard, dans l’After Foot, Daniel Riolo a dézingué Longoria en allant même jusqu’à dénoncer une soumission du président de l’OM devant le Qatar : « Longoria, Dieu sait que c’est quelqu’un que j’apprécie, je dis quand je ne suis pas d’accord avec les gens, sur le PSG, il est minable. Il le sait. Je n’espérais même pas un autre discours, parce que je sais ce qu’il pense sur le sujet. Ils ont tous peur du Qatar. C’est désormais une soumission », lâche Riolo. Voilà qui est clair.