Mercato - OM : Trois transferts sont annoncés en direct !

D'ici le 3 février, l'OM devrait dégraisser son effectif. Selon le journaliste Mathieu Grégoire, au moins trois joueurs pourraient quitter la cité phocéenne avant la fin du mercato d'hiver. Recruté 30M€ l'été dernier, Elye Wahi serait sur la liste des partants. Il pourrait rapporter le plus gros chèque à la formation marseillaise.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto de Zerbi s’est exprimé sur plusieurs sujets. En pleine période de mercato, la question des départs s’est posée, notamment celui d’Elye Wahi. Selon les informations de L’Equipe, Bournemouth et West Ham lorgnent sur son profil. « Pour Wahi, on verra, pour l'instant il n'y a rien du tout. Dimanche, il ne sera pas là, il est encore blessé. Son absence nous a pesé. Pour le mercato, on verra » a confié le coach de l’OM.

Trois départs seraient actés

De Zerbi n’a pas voulu en dire plus. Mais pour Mathieu Grégoire, l’ancien attaquant du RC Lens a de grandes chances de quitter l’OM d’ici la fin du mercato hivernal. Idem pour Lilian Brassier et Bamo Meïté, en discussions avec Montpellier.

Renversement de situation pour Murillo

Par contre, certains ont réussi à inverser la tendance et échapper à une sortie prématurée. Sur le plateau de Football Club Marseille, le journaliste de L’Equipe a annoncé qu’Amir Murillo et Ulisses Garcia avaient gagné des points ces dernières semaines. Malgré sa situation fragile, Pol Lirola devrait aussi terminer la saison à l’OM.