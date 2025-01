OM : La recrue parfaite répond publiquement à De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Entre Roberto De Zerbi et Neal Maupay, c’est un véritable coup de foudre professionnel. Recruté l’été dernier par l’OM, l'attaquant a rapidement convaincu son entraîneur qui a expliqué la semaine dernière vouloir conserver celui qu'il considère comme « le joueur parfait » jusqu'à la fin de son aventure marseillaise. Des propos élogieux sur lequel est revenu le joueur ce vendredi.

Très actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a mis la main sur douze nouveaux joueurs, avec notamment le recrutement de Neal Maupay après la grave blessure de Faris Moumbagna. Arrivé d’Everton dans le cadre d'un prêt payant avec obligation d'achat qui atteindra les 6 M€ l'été prochain, accompagnée de 3 M€ de plus en bonus, l’attaquant a rapidement séduit Roberto De Zerbi, le décrivant la semaine dernière en conférence de presse comme « le joueur parfait ».

« Je le voudrais jusqu'à ce que je parte d'ici »

Ce vendredi, c’était au tour de Neal Maupay de se retrouver face à la presse et d’évoquer les propos élogieux tenus par l’entraîneur de l’OM, qui avait notamment expliqué : « Tout le monde le voudrait dans son équipe. Il n'a pas 20 buts par saison dans les pieds. Mais entre les buts, les passes, son engagement dans les actions, son caractère et son leadership, c'est un joueur que je voudrais toujours avoir. Je le voudrais jusqu'à ce que je parte d'ici. Si je le vois, je me sens mieux. »

« Le coach et moi, ça a matché dès le début »

« Franchement, je n’avais pas vu la séquence, je ne regarde pas vraiment les conférences de presse, je fais autre chose. Mais forcément, on me l’a envoyée, et ça fait toujours plaisir, a lancé l’attaquant de l’OM ce vendredi, rapporté par Le Phocéen. Je m’entends super bien avec le coach. Avant la conférence, je lui avais glissé un mot en plaisantant : "Si on parle de moi, s’il vous plaît, coach…" Et je vois qu’il l’a fait, donc ça m’a vraiment touché. Sinon, je pense que le coach et moi, ça a matché dès le début. On partage la même mentalité, la même vision des choses. J’essaie de lui rendre cette confiance en travaillant pour lui et pour l’équipe. C’est sûr que quand un coach vous considère comme ça, ça fait plaisir. Mais il est comme ça avec tous les joueurs. Il sait nous mettre en confiance, et on se sent bien avec lui et son staff. Je pense que ça se ressent sur le terrain ».