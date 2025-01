Un «grand joueur» à l’OM, c’est validé par De Zerbi !

Jean de Teyssière

L’élimination en seizièmes de finale de la Coupe de France par le LOSC a laissé des traces. Déjà, l’OM n’a plus que le championnat à jouer et en plus, Mason Greenwood serait sorti légèrement blessé de la rencontre. Mais Roberto De Zerbi a indiqué que sa star serait présente face à Strasbourg en Ligue 1.

Face à Strasbourg, l’OM aura une revanche à prendre. Lors du match aller, les hommes de Roberto De Zerbi avaient concédé leur première défaite de la saison (0-1). Le coach italien n’a d’ailleurs pas oublié : « Je m'en rappelle bien, je l'ai encore en travers de la gorge. C'est un match très important. On arrive de cette déception en Coupe et c'est une équipe en forme, qui est très bien organisée. Ça va être difficile. »

«Mason sera là»

Pour poursuivre sa belle série de six matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1, l’OM aura besoin de tous ses joueurs, dont Mason Greenwood. L’international anglais était légèrement touché après l’élimination en Coupe de France, mais son entraîneur, Roberto De Zerbi, a tenu à rassurer en conférence de presse : « Mason sera là. On a quelques problèmes pour certains joueurs qui n'étaient pas en forme après le match. On verra dimanche matin. On essaiera de récupérer tous les joueurs et d'avoir les meilleurs sur le terrain. »

«Il s’est beaucoup amélioré»

Arrivé contre la somme de 30M€ cet été, Mason Greenwood a de suite marqué de son empreinte les matchs de l’OM. Et pour son entraîneur, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas encore fini de progresser : « Je suis très content, il s'est beaucoup amélioré. C'est un joueur à 360 degrés dans le match. Le fait qu'il soit fort, qu'il ait les actions d'un grand joueur. Qu'il devienne complet et fiable pour l'équipe, c'est évident qu'il a beaucoup progressé. »