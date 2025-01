Pogba : L’appel venu du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ayant résilié son contrat avec la Juventus après l’annonce de la réduction de sa suspension, Paul Pogba est libre de rejoindre le club de son choix. Interpellé sur une arrivée au Paris Saint-Germain de son coéquipier en sélection, Ousmane Dembélé a confié tout le bien qu’il pensait du milieu, espérant vite le revoir jouer.

Le retour de Paul Pogba sur un terrain est imminent. Initialement suspendu pour quatre ans après un test positif à la testostérone, le milieu français a vu sa sanction être drastiquement réduite, lui permettant de retrouver les terrains en mars. Mais avec quelle équipe ? Pogba a résilié son contrat avec la Juventus et peut signer dans le club de son choix.

« Ce sont les dirigeants qui voient ça »

Alors que Paul Pogba ambitionne de retrouver une équipe jouant la Ligue des champions, Ousmane Dembélé, attaquant du PSG, a été interrogé ce mardi en conférence de presse sur la situation de son coéquipier en équipe de France et sur une possible arrivée dans la capitale. « J'espère que Paul va revenir sur les terrains. Je ne lui ai pas parlé du projet parisien, ce sont les dirigeants qui voient ça », a répondu Dembélé.

« J’espère qu'il va revenir très vite en équipe de France »

Le numéro 11 du PSG en a par ailleurs profité pour lancer un appel : « Paul c'est un très grand joueur, j'espère qu'il va revenir très vite en Équipe de France. » Au Paris Saint-Germain ou en équipe de France ? Ousmane Dembélé espère en tout cas recroiser Paul Pogba, qui fêtera ses 32 ans en mars et qui ne cache pas ses ambitions. « Je me sens grave mieux, a-t-il confié lundi dans un live Twitch avec le streamer AmineMaTue. J’ai eu du temps pour moi. Mon état physique était connecté avec mon état mental. Avec tout ce qu’il s’est passé, c’était assez compliqué, c’était dur à gérer. Mentalement, quand t’es bien, physiquement, ça ne suit pas. Mais aujourd’hui, ça va. Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ».