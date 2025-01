Mercato - OM : C'est décidé pour ce transfert en Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu'Elye Wahi est en partance pour l'Eintracht Francfort, la piste Evann Guessand (OGC Nice) est écartée pour sa succession selon les informations de L’Equipe. Le club phocéen se tourne vers d'autres options pour renforcer son secteur offensif, et pourrait frapper un gros coup avec Mathys Tel (Bayern Munich) ou Marcus Rashford (Manchester United).

En difficulté depuis son transfert à l’OM en provenance du RC Lens l’été dernier pour 30M€ bonus compris, Elye Wahi ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne. L’Eintracht Francfort aurait trouvé un accord avec l’attaquant de 22 ans et ne devrait pas tarder à en faire de même avec l’écurie phocéenne, prête à se séparer du joueur à condition de récupérer sa mise de l’été.

La piste Evann Guessand écartée ?

A moins de deux semaines de la fin du mercato hivernal, l’OM devrait donc accélérer pour mettre la main sur un attaquant et remplacer Elye Wahi. Un renfort qui ne devrait pas s’appeler Evann Guessand. D’après L’Équipe, l’attaquant de l’OGC Nice, ciblé lorsque Sergio Conceiçao était courtisé pour le poste d’entraîneur, ne serait plus courtisé. D’ailleurs, un transfert en cours de saison ne serait pas dans ses plans.

Les autres pistes de l’OM

L’Olympique de Marseille explore d’autres pistes, dont celles menant à Mathys Tel (Bayern Munich) ou Marcus Rashford (Manchester United) pour un prêt. L’idée de miser sur Neal Maupay, Robinio Vaz, Jonathan Rowe et Faris Moumbagna, de retour au printemps, pour la fin de la saison ne serait pas totalement exclue non plus.