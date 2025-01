Mercato : Le PSG prépare un transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la signature de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance de Naples, le PSG n'en a surement pas fini avec son mercato d'hiver. La priorité est bien évidemment de recruter un axial droit pour compenser l'éventuel départ de Milan Skriniar, mais une surprise ne serait pas exclure dans le secteur offensif d'ici le 3 février, date de la fermeture du mercato.

Le mercato du PSG est déjà en grande partie réussi. Et pour cause, le club de la capitale a obtenu la signature de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance de Naples. Un très joli coup pour les Parisiens qui souhaitaient déjà recruter l'international géorgien l'été dernier lorsque le club italien réclamait plus de 120M€. Une très belle affaire pour le PSG.

Le PSG s'agite sur le mercato ! 🥵 Après Kolo Muani, direction la sortie pour Skriniar ? Les choix de Luis Enrique se précisent... https://t.co/5eea2LBXwD — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Un attaquant surprise en approche ?

Cependant, le PSG n'en a pas terminé avec son mercato. Selon les informations de Fabrice Hawkins, qu'il a dévoilées lors d'un live Instagram sur le compte Instagram de RMC Sport, le club parisien pourrait réserver une surprise en toute fin de mercato en recrutant un joueur offensif, malgré l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Pour cela, il faudra bien évidemment trouver une solution pour débloquer le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus.

La priorité du PSG, c'est un axial droit

Cependant, la priorité du PSG d'ici la fermeture du mercato, reste le recrutement d'un axial droit comme l'affirme Fabrice Hawkins. Il faut dire que le départ de Milan Skriniar, qui n'entre plus du tout dans les plan de Luis Enrique, est clairement envisagé par les Parisiens. Et sans le Slovaque, Marquinhos n'aurait plus de doublure officielle. Une anomalie qu'il faudra donc réparer par le recrutement d'un joueur.