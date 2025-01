Mercato : Le PSG bien aidé pour un transfert... au Brésil ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Outre Randal Kolo Muani, le PSG cherche également une porte de sortie à Milan Skriniar, qui n'est plus dans les plans de Luis Enrique. Naples pourrait relancer son intérêt après son échec avec Danilo, érigé comme priorité, qui va retrouver le Brésil pour des raisons familiales. Une issue qui arrange bien les affaires parisiennes.

Alors que le départ de Randal Kolo Muani n’a toujours pas été officialisé, le PSG ayant atteint son quota de joueurs prêtés hors France, celui de Milan Skriniar reste dans les plans du club malgré les obstacles sur sa route. L’ancien défenseur de l’Inter n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et se retrouve poussé vers la sortie. Galatasaray reste sur ses traces et aurait entamé les discussions avec le clan Skriniar, mais une autre porte de sortie s’offre au Slovaque.

Danilo n’ira pas à Naples

Cela fait plusieurs semaines que le Napoli est cité parmi les prétendants de Milan Skriniar, mais le dossier pourrait désormais passer à la vitesse supérieure à une dizaine de jours de la fin du mercato. Et pour cause, Danilo (Juventus), érigé comme priorité par les Azzurri, aurait décidé de retourner au Brésil pour des raisons familiales et serait attendu à Flamengo d’après les informations de Sky Italia.

La relance du dossier Skriniar ?

Un coup dur pour le Napoli, qui semblait tenir la corde pour accueillir le défenseur de 33 ans. A l’inverse, le PSG peut se satisfaire de l’échec de ce dossier puisque Sky Italia annonce que la piste menant à Milan Skriniar reste plus que jamais à l’étude à Naples, qui doit désormais se décider.