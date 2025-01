Zidane - Équipe de France : C'est validé par le gouvernement Macron !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane a déjà les faveurs de la nouvelle ministre des Sports. Marie Barsacq estime que le champion du monde 1998 dispose de la carrure nécessaire pour succéder à Didier Deschamps, l'un des plus beaux palmarès du football français. La membre du gouvernement Bayrou a tenu aussi à rendre hommage au sélectionneur de l'équipe de France actuel.

En mars prochain, il sera difficile pour Didier Deschamps de passer outre les interrogations sur son avenir en équipe de France. Le terme de son contrat est connu, 2026, et il n’y aura pas de nouvelle prolongation. L’actuel sélectionneur l’avait confirmé en marge de l’opération Pièces Jaunes. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment » avait avoué Deschamps au début du mois de janvier. Le technicien aura, peut-être, aussi l’occasion de donner son avis sur son remplaçant. Plusieurs profils sont apparus, mais celui de Zinédine Zidane semble cocher toutes les cases.

Zidane à la tête des Bleus ? 🏆 Moscato dévoile le successeur de Deschamps avant même la fin de la Coupe !

Le gouvernement Bayrou rend hommage à Deschamps

Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marie Barsacq a été interrogée sur ce dossier. Avant de donner son avis, elle a rendu hommage à Didier Deschamps, champion du monde en 2018. « Je ne suis pas à la place de ceux qui décident à la FFF. Et je tiens d’abord à saluer la carrière de Didier Deschamps. C’est un grand monsieur du sport français, qui a donné beaucoup à la France et au football, et qui a été très généreux vis-à-vis du football » a-t-elle confié.

« Il ferait un excellent sélectionneur »

Tout en reconnaissant que plusieurs hommes pouvaient lui succéder, la Ministre s’est arrêtée sur le choix Zinédine Zidane. « Quand à Zinédine Zidane, c’est aussi un grand monsieur du sport français. Ses titres en tant qu’entraîneur au Real parlent pour lui. Il ferait un bon sélectionneur, un excellent sélectionneur » a-t-elle admis lors d’un entretien accordé à Ouest-France.