Zinedine Zidane : Un chouchou de Deschamps se lâche

Pendant plusieurs années, Olivier Giroud aura été l'un des chouchous de Didier Deschamps en équipe de France. Quelle est alors la position de l'attaquant du Los Angeles concernant le sélectionneur et son possible sélectionneur Zinedine Zidane ? La question a été posée à Giroud.

A 38 ans, Olivier Giroud en a fini avec l'équipe de France. Suite à l'Euro 2024, l'attaquant du Los Angeles FC a pris sa retraite internationale. C'est donc de loin désormais qu'il suit l'actualité des Bleus, elle qui a notamment été marquée par l'annonce de Didier Deschamps sur son futur départ. Un débat s'est alors ouvert sur son successeur et le nom de Zinedine Zidane revient désormais en boucle.

« Pas à moi de décider ou dire s’il faut du changement »

Pour First Team, Olivier Giroud a été interrogé sur tout ce débat autour du sélectionneur de l'équipe France. Celui qui a été l'un des chouchous de Didier Deschamps a alors répondu : « Le bilan de Deschamps est très positif, après ce n’est pas à moi de décider ou dire s’il faut du changement ou pas. Zinedine Zidane ? Ça fait quelques années qu’ils en parlent ».

« Tu ne peux qu’être reconnaissant »

« Il faudra trouver le bon moment pour ce changement. Je ne vais pas en rajouter plus. Je sais ce que je dois au coach, on a vécu des hauts et des bas ensemble. Au final, tu ne peux qu’être reconnaissant de la confiance », a poursuivi Giroud.