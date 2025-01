«C’est fini» pour Mbappé, la sanction prononcée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a pourtant manqué les deux derniers rassemblements. Une absence qui avait alors fait beaucoup parler. On devrait toutefois le revoir lors des prochains matchs des Bleus en mars. La question est cependant de savoir si Mbappé aura toujours ou non le brassard. Pour Jérôme Rothen, cela ne doit pas être le cas.

En conférence de presse ce mardi, Kylian Mbappé s’est prononcé sur son futur retour en équipe de France. Après avoir manqué les deux derniers rassemblements, la star du Real Madrid et capitaine des Bleus a confié : « J'ai hâte de revenir en mars, mon amour pour l'équipe nationale n'a pas changé. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à Madrid. Je pense à jouer mon meilleur football ».

« C’est allé trop loin avec l’équipe de France »

Toutefois, compte tenu des polémiques autour des absences de Kylian Mbappé lors des derniers rassemblements, un débat s’est ouvert. Faut-il lui retirer le brassard de capitaine ? Au micro de RMC, Jérôme Rothen a pris position, expliquant alors : « Il doit arrêter d’être capitaine ? Oui parce que c’est allé trop loin avec l’équipe de France, trop loin dans son attitude. C’est ce que je pense. Où ça serait bien qu’il laisse le brassard, c’est aussi de reconnaitre ses erreurs. On lui a donné le brassard pour être le chef de meute, le relais de Didier Deschamps. Est-ce que c’est l’idéal pour Deschamps le relais Mbappé ? Je dis que non. Dernièrement, il lui a donné une leçon à Clairefontaine, devant tout le groupe, en disant on ne travaille pas tactiquement. Je pense que Deschamps en a gros sur la patate après cette discussion ».

« Tu te trompes une fois, c’est fini »

Il a ensuite ajouté sur Kylian Mbappé et le rôle de capitaine de l’équipe de France : « Après il y a la représentation devant la presse. Chaque rassemblement, vu que c’était un problème qu’on parle de l’avenir de Mbappé, il ne venait plus aux conférences de presse. Il envoyait l’adjoint de l’adjoint. Si en plus tu ne participes plus aux conférences de presse la veille de match car tu n’es pas capable de gérer ta communication, ça ne sert à rien. (…) Vous avez peut-être la mémoire courte, mais je retiens aussi ce qu’il s’est passé depuis septembre. On ne peut pas effacer les derniers rassemblements où même s’il n’était pas bien, il ne voulait pas venir. Il y a eu le fait qu’il joue en club et qu’il ne vienne pas en sélection. Tu as un brassard, tu as des devoirs. Tu te trompes une fois, c’est fini ».