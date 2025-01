Clashé par Neymar, Kylian Mbappé sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours, Neymar a accordé une interview qui a fait beaucoup de bruit. En effet, revenant sur ses années au PSG, le Brésilien a notamment abordé sa relation avec Kylian Mbappé. Il a alors notamment été question d’une sortie de jalousie du Français à la suite de l’arrivée de Lionel Messi. Alors qu’on attendait la réponse de Mbappé, ce dernier a pris la parole.

De 2017 à 2023, Neymar et Kylian Mbappé ont évolué ensemble au PSG. D’abord très proches, le Brésilien et le Français se sont par la suite éloignés. Au point que ça soit la guerre entre les deux ? Il a été question de tensions entre les deux stars et les derniers propos de Neymar sur Mbappé ont quelque peu confirmé cela. En effet, récemment, celui qui est désormais en Arabie saoudite confiait notamment : « Nous avons eu de bonnes années de partenariat, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) a été un peu jaloux ».

« J’ai beaucoup de respect pour Neymar »

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé n’avait pas répondu à ces propos de Neymar. Mais ce mardi, en marge de sa conférence de presse avant la rencontre face à Salzbourg en Ligue des Champions, le joueur du Real Madrid a été interrogé sur le sujet par TNT Sport. Ainsi, concernant ce qu’avait pu dire Neymar, Mbappé a confié : « Je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce qu’il y a à faire à Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar ».

« Je veux me rappeler du positif, d’un joueur unique dans l’histoire du football »

« Je peux parler de Neymar mais je veux me rappeler du positif, d’un joueur unique dans l’histoire du football et de nos moments à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar et à toute sa famille et à ses amis », a poursuivi Kylian Mbappé.