«Ça fait mal», l'annonce poignante de Mbappé !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. A la peine lors de ses débuts à la Maison-Blanche, le numéro 9 de Carlo Ancelotti a retrouvé son meilleur niveau depuis quelques semaines. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Kylian Mbappé s'est lâché sur sa mauvaise passe.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger. Désireux de rejoindre son club de rêve, l'international français s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, ses débuts à la Maison-Blanche ne se sont pas passés comme il l'espérait.

Mbappé a raté ses débuts au Real Madrid

Lors de ses premiers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé n'était pas du tout dans son assiette. En effet, le numéro 9 merengue n'arrivait pas à évoluer à son meilleur niveau. Mais heureusement pour Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé a eu un déclic il y a quelques semaines. Alors qu'il a retrouvé de sa superbe, l'ancienne gloire du PSG est revenu sur son calvaire ce mardi après-midi.

«Je ne pouvais pas faire pire»

« Comment avez-vous vécu vos premiers mois au Real Madrid ? Je veux toujours donner plus, contribuer plus. Et quand on voit que ce n'est pas le cas, ça fait mal. Je savais que ça pouvait arriver... Et à Bilbao, je savais que je ne pouvais pas faire pire. Je ne pouvais que m’améliorer. Mais qu'est-ce qui a changé chez vous ? C'est plus une question de mental. J’étais bien physiquement, heureux dans le groupe, mais je devais donner plus. Je le savais. Et c'est après Bilbao que je me suis dit "allez". On ne vient pas au Real Madrid pour mal jouer. Ça a changé. À Madrid, il faut toujours bien jouer et maintenant je suis prêt », a confié Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, en conférence de presse.