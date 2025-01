«Pour ne pas qu’il traîne dans la rue», le père de Mbappé prend un grande décision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chanteur franco-marocain, Lartiste a grandi du côté de Bondy. Petit, il y a d’ailleurs joué au football, évoluant notamment sous les ordres d’un certain Wilfried Mbappé, père de Kylian Mbappé. Ça aurait toutefois pu se passer différemment sans l’intervention de Wilfried Mbappé, qui a pris une grande décision pour le prendre sous son aile.

Père de Kylian Mbappé, Wilfired Mbappé a également été entraîneur pour le club de Bondy. Il en a donc vu passer des jeunes et dans cette liste, on peut notamment citer un certain Lartiste. Aujourd’hui chanteur, le Franco-Marocain a joué au football à Bondy sous les ordres de Kylian Mbappé. Une période dont s’est souvenu Lartiste pour So Foot.

« Pour ne pas qu’il traîne dans la rue, je vais le garder avec moi »

Ayant donc joué à Bondy avec Wilfried Mbappé comme entraîneur, Lartiste a ainsi raconté : « Ça a failli ne jamais se faire. Je n’avais pas fait les détections, les autres gamins avaient déjà tous rempli leur dossier d’inscription et il n’y avait plus de place dans l’effectif. Il y a des règles et, pour avoir été éducateur à un moment, je sais qu’il y a un nombre d’enfants par encadrant à respecter. Pour le coup, j’étais venu après la fête. Ils avaient tout remballé, mais il y avait Wilfried dans son petit bureau. Je rentre avec mon père, qui lui demande de faire quelque chose pour moi. Et Wilfried dit : « Il n’y a plus de licence là, c’est mort. Mais pour ne pas qu’il traîne dans la rue, je vais le garder avec moi. Il va faire les entraînements et s’il y a des tournois, on fera signer une dérogation des parents pour qu’il puisse venir avec nous. » En fait, il m’a juste donné espoir. Sa phrase – « je ne veux pas qu’il reste dans la rue, donc je vais le prendre avec moi » – avait beaucoup de sens ».

« C’est un Pavarotti, un chanteur d’opéra »

Toujours à propos de Wilfried Mbappé, Lartiste a également confié : « C’est quel type de coach ? Déjà, c’est un coffre. Pour moi, c’est un Pavarotti, un chanteur d’opéra. Quand il crie, tu peux être à l’autre bout du terrain, tu trembles. Tu vois, c’est un beau monsieur camerounais avec un bon dos bien costaud. Il en impose physiquement. Nous, on avait peut-être aussi besoin de ça, d’une figure un peu autoritaire, parce qu’on était vite amenés à faire des bêtises, à être déconcentrés. Donc, c’était un bon éducateur et un bon coach ».