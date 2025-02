Mercato - PSG : Un scénario fou pour le prochain transfert ?

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été obligé de trouver une solution cet hiver pour relancer sa carrière. Il a ainsi été prêté à la Juventus pour six mois, mais ses prestations pourraient bien avoir déjà scellé son avenir, puisque l’attaquant a des grandes chances de ne plus revenir au Paris Saint-Germain.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du club, Randal Kolo Muani a clairement été un flop. L’international français n’a jamais réussi à convaincre au PSG et il ne semble pas y avoir un avenir... en tout cas tant que Luis Enrique sera sur le banc !

Droits TV - DAZN : L'offre du PSG que personne n'a vu venir !

➡️ https://t.co/6WGNOUl1Sg pic.twitter.com/NPBgw0XslM — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Fiasco au PSG...

En difficulté en France, il s’est totalement relancé en Italie, où il affole les compteurs avec 5 buts en 4 rencontres de Serie A. Ce dimanche il a encore crevé l’écran, puisque s’il n’a pas marqué lors du derby face à l’Inter, il a offert une passe décisive spectaculaire à son coéquipier Francisco Conceição pour le but qui a scellé la rencontre (1-0).

Kolo Muani régale la Juventus

Les prestations de Randal Kolo Muani semblent avoir rapidement convaincu la Juventus, qui aimerait le garder la saison prochaine via un nouveau prêt, avec une option d’achat cette fois. Et un accord pourrait être trouvé plus vite que prévu, puisque La Gazzetta dello Sport explique que les Bianconeri aimeraient boucler les négociations avec le PSG avant la fin du printemps.