Vinicius - Mbappé : Benzema relance la polémique ?

Au Real Madrid, la cohabitation entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé ne serait pas idyllique selon la presse espagnole malgré le fait que les deux attaquants affirment le contraire. Karim Benzema, proche des deux joueurs, a envoyé un cadeau uniquement destiné à son « frère » Vinicius. Ce qui pourrait donner de la matière aux médias ibériques pour relancer un malaise entre Mbappé et Vinicius Jr.

Tout n'a pas toujours été rose entre Karim Benzema et Vinicius Jr. Il n'y a qu'à se souvenir de cette discussion de mi-temps dans le couloir du stade entre Benzema et Ferland Mendy. L'ancien numéro 9 du Real Madrid affirmait que le Brésilien jouait contre eux et qu'il ne fallait pas lui faire la passe. De l'eau a par la suite coulé sous les ponts puisque Vinicius Jr et Benzema ont fini par parfaitement s'entendre en soulevant ensemble la Ligue des champions en 2021/2022 au terme d'une épopée face au PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool.

Benzema déclare encore sa flamme à son «frère» Vinicius Jr

Depuis, Karim Benzema a toujours tenu en haute estime Vinicius Jr faisant d'ailleurs sa campagne pour qu'il remporte le Ballon d'or en 2024, qui a finalement été décerné à Rodri. Les messages amicaux entre les deux anciens coéquipiers inondent les réseaux sociaux et ce fut une nouvelle fois le cas ces dernières heures. Le KB9 a offert son maillot d'Al-Ittihad en le signant d'une dédicace : « Pour mon frère, Vini ». Un cadeau partagé en Story Instagram par l'attaquant du Real Madrid.

Un cadeau pour Vinicius Jr, Benzema rallume la mèche en Espagne ?

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, il est spécifié dans la presse espagnole que certaines tensions sont apparues en coulisses bien que les deux hommes assurent que tout va bien lors de sorties médiatiques respectives. L'attitude de Vinicius Jr pourrait même commencer à irriter Florentino Pérez puisqu'elle serait mal vue au Real Madrid comme Daniel Riolo l'a récemment assuré sur l'After Foot. En envoyant un cadeau à Vinicius Jr et non à son ancien coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé, Benzema serait susceptible de relancer la polémique dans les médias espagnols...