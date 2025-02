La Ligue 1 de retour sur Canal +, il dévoile son projet de rêve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que DAZN peine à convaincre dans son traitement de la Ligue 1, avec un faible nombre d’abonnements après plusieurs mois, de nombreuses personnes voudraient voir Canal+ récupérer les droits du Championnat de France. C’est le cas de Pierre Ménès, pas tendre à l’égard de l’actuel diffuseur.

DAZN a décidément bien du mal à trouver sa place dans les foyers français. Malgré les offres promotionnelles qui se succèdent, le diffuseur de la Ligue 1 a difficilement franchi la barre des 500.000 abonnés en ce début d’année. Alors que Canal+ avait décidé de ne pas participer aux négociations pour l'obtention des droits TV après le divorce avec la LFP, de nombreux supporters regrettent le temps où la chaîne cryptée diffusait le Championnat de France. Pierre Ménès fait partie des nostalgiques, rêvant de voir son ancien employeur récupérer les droits.

« J’ai du mal à croire que ce produit n’intéresse plus du tout Canal »

« Si j’étais patron de la LFP ? Ma première mesure serait de prendre rendez-vous avec Vincent Bolloré et Maxime Saada et de voir ce qu’il est possible de faire pour que le championnat de France de Ligue 1 revienne sur Canal + avec des moyens raisonnables, mais des vrais moyens, confie l’ancien chroniqueur de la chaîne cryptée sur YouTube. Sachant que Canal + a fait de lourds investissements par ailleurs parce qu’il n’avait plus la Ligue 1, mais j’ai du mal à croire que ce produit n’intéresse plus du tout Canal. Moi je ne suis plus à Canal aujourd’hui et je n’ai plus d’intérêt à dire, mais j’aimerais que le foot soit de retour à Canal ».

« Les soirées européennes que c’est quand même d’un autre niveau que ce qu’on voit le week-end »

Pierre Ménès conclut en taclant le traitement de la Ligue 1 par DAZN : « J’aimerais que le foot soit de retour à Canal. On s’aperçoit quand on voit les soirées européennes que c’est quand même d’un autre niveau que ce qu’on voit le week-end. Se taper la biennale du rappeur tous les soirs au Parc des Princes… Pas terrible. »