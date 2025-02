DAZN : La fin est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Philippe Diallo a donné son avis sur la nouvelle crise qui frappe le football français, en raison du litige qui oppose DAZN et la LFP. Le président de la FFF s’est dit très inquiet concernant la situation financière de plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2, à tel point que certains d’entre eux pourraient s’arrêter avant même la fin de la saison.

Face à la nouvelle crise que traverse le football français et la menace d’un divorce entre la LFP et DAZN, Philippe Diallo a annoncé son souhait d’organiser début mars une réunion en compagnie de « l’ensemble des parties prenantes », avec pour objectif de mener une « une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du foot professionnel français ».

« Un certain nombre de clubs sont en très grande difficulté »

Auprès du Figaro, le président de la FFF a été très alarmiste au moment d’évoquer ce dossier : « C’est un vrai sujet de préoccupation de la FFF et un certain nombre de clubs sont en très grande difficulté sur le plan de la trésorerie. »

« On n’est pas à l’abri que des clubs s’arrêtent à la fin de la saison, peut-être avant »

Philippe Diallo poursuit : « En Ligue 1 et Ligue 2, nous avons des clubs en grande difficulté, mon rôle est d’essayer d’éviter des défaillances (...) On n’est pas à l’abri que des clubs s’arrêtent à la fin de la saison, peut-être avant. »