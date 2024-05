Le vestiaire de l’OM annonce la couleur après la désillusion

Alexis Brunet

Jeudi soir, l'OM est tombé de haut. Les Marseillais avaient la possibilité de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, mais ils se sont malheureusement inclinés 3-0, face à l'Atalanta Bergame. Mais il reste encore trois matches à jouer en Ligue 1 et Chancel Mbemba sait qu'ils sont très importants pour se qualifier en coupe d'Europe.

Six ans après 2018, l'OM ne disputera pas une nouvelle finale de Ligue Europa. Alors qu'ils avaient réussi à arracher un match nul 1-1 à l'aller, les Marseillais se sont inclinés 3-0 au retour, contre l'Atalanta Bergame. Une cruelle désillusion pour le club phocéen, qui va vite devoir se focaliser de nouveau sur le championnat, car les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang doivent encore remonter au classement, s'ils veulent disputer une coupe d'Europe la saison prochaine.

«Les trois matches qui restent sont très importants»

Pour le moment, l'OM est actuellement neuvième de Ligue 1 et donc pas qualifié pour une coupe d'Europe. Le club phocéen a donc besoin de prendre des points et Chancel Mbemba a rappelé l'importance des trois derniers matches de la saison en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Jeudi, on a perdu et chacun de nous a travaillé à l'entraînement dur pour aller chercher la finale. Nos supporters, tous les gens du club ont travaillé dur, mais Dieu a décidé. Ça fait mal, mais on ne va pas en rester là. Les trois matches qui restent sont très importants pour nous les joueurs et pour les supporters. Parce que quand j'ai regardé les supporters jeudi et le soutien de tout le peuple marseillais, on a eu envie de tout donner. C'est pour ça qu'il faut se relever le plus vite possible, je n'ai pas envie de regarder vers le passé. »

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

L'OM affrontera Lorient, Reims et Le Havre

Dimanche soir, l'OM accueille Lorient au Vélodrome. Par la suite, les Marseillais termineront la saison par deux déplacements. Ils se rendront d'abord à Reims, puis ils clôtureront cet exercice de Ligue 1 sur la pelouse du Havre, le 19 mai prochain.