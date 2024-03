La Juventus sort enfin du silence pour Pogba

Alexis Brunet

Le ciel est tombé sur la tête de Paul Pogba dernièrement. Le Français est suspendu de toute activité liée au football pour une durée de quatre ans, après avoir été contrôlé positif à la testostérone. Une sanction qui pourrait bien entraîner la fin de carrière du milieu de terrain. L'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri a tenu à lui envoyer un message.

Depuis son retour à la Juventus, Paul Pogba collectionne les problèmes. Le milieu de terrain n'a pas été épargné les blessures, et n'a donc pas réussi à enchaîner les matches. Mais dernièrement c'est une nouvelle plus grave qui pourrait tout bonnement mettre un terme à sa carrière. Le Français est suspendu pendant quatre ans de toute activité liée au football, après avoir été contrôlé positif à la testostérone en début de saison.

Paul Pogba va faire appel

Par le biais d’un post Instagram, Paul Pogba est revenu sur cette décision. Le milieu de terrain de la Juventus a nié les faits, et il annonce qu’il va faire appel. « En tant qu’athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n’ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j’ai joué, ou contre lesquelles j’ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd’hui, je ferai appel devant le Tribunal arbitral du sport. »

«Le football perd un joueur extraordinaire»