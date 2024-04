Pogba plombé par l’équipe de France ? Mourinho balance

Hugo Chirossel

Entraîneur de Manchester United entre 2016 et 2018, José Mourinho y a notamment entraîné Paul Pogba, avec qui il a eu une relation pour le moins complexe. Dans un entretien accordé au Telegraph, le technicien portugais s’est exprimé à propos de l’international français, qui selon lui a changé après le sacre de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2018.

Après son passage à la Juventus, de 2012 à 2016, Paul Pogba avait décidé de faire son retour à Manchester United. Chez les Red Devils , l’international français (91 sélections) n’a jamais vraiment retrouvé le niveau qui était le sien chez la Vieille Dame . Selon José Mourinho, cela est dû à la victoire de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2018. Pour le Special One , qui l’a entraîné entre 2016 à 2018, Paul Pogba est revenu « différent » après le sacre des Bleus .

«Je pense que Paul est revenu différent»

« La saison après que la France a remporté la Coupe du monde 2018, je pense que Paul est revenu différent. La Coupe du monde l'a fait entrer dans une dimension où le football n'était pas la chose la plus importante pour lui. Partager la philosophie de tout le monde, tout le monde avec le même niveau de responsabilités », a déclaré José Mourinho, dans un entretien accordé au Telegraph .

«Je ne me réjouis pas du tout de la situation de Paul»