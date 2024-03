Coup de tonnerre pour Pogba, Deschamps déballe tout

Hugo Chirossel

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a également évoqué la situation de Paul Pogba, suspendu quatre ans après avoir été contrôlé positif à la testostérone en août dernier et à qui il souhaite de pouvoir retrouver les terrains.

Contrôlé positif à la testostérone en août dernier et accusé de dopage, le verdict est tombé il y a deux semaines pour Paul Pogba. L’international français (91 sélections) a été condamné à une suspension de quatre ans, lui qui n’a plus été convoqué en équipe de France depuis le mois de mars 2022.

PSG : L’incroyable demande de Deschamps à Luis Enrique https://t.co/cLSTPPhDkl pic.twitter.com/SZOWSBVlce — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

« Moralement et psychologiquement ça a été un coup très dur pour lui »

Présent en conférence de jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, où les Bleus seront opposés à l’Allemagne et au Chili. Le sélectionneur français a également été interrogé sur la situation de Paul Pogba, avec qui il est en contact : « Paul, j’ai échangé avec lui. Évidemment que moralement et psychologiquement ça a été un coup très dur pour lui . »

« Il va continuer de mettre toute sa force pour se défendre »