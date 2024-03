Malédiction en équipe de France, le coup de pression de Deschamps !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps était de passage en conférence de presse ce jeudi et a été invité à s’exprimer sur le programme de la DTN à mettre en place au sein de la FFF pour les séances de tirs au but. Le sélectionneur de l’équipe de France A est quelque peu sorti de ses gonds dans un monologue où il a lâché ses vérités.

Lors des dernières séances de tirs au but auxquelles les différentes équipes de France ont pris part, elles se sont toujours soldées par des échecs. Que ce soit à l’Euro 2021 face à la Suisse et l’Argentine lors de la dernière finale de Coupe du monde, les Bleus de Didier Deschamps ont été défaits. Même son de cloche pour l’équipe de France féminine en août dernier dans le cadre du 1/4 de finale de Coupe du monde perdue lors d’une séance de tirs au but face à l’Australie. Chez les jeunes, à savoir les U17, deux échecs récents en Coupe du monde et à l’Euro sont à signaler.

La DTN a annoncé un processus pour améliorer les séances de tirs au but au sein de la FFF

L’occasion pour Hubert Fournier, directeur technique national de la Fédération française de football, de faire savoir en février dernier qu’il fallait mettre en place un processus d’amélioration des performances des différentes sélections tricolores au cours des séances de tirs au but dans les différentes catégories et équipes nationales de la Fédération française de football.

«Je trouve la sortie du DTN irrespectueuse»

Une prise de position « irrespectueuse » du point de vue de Didier Deschamps . « Ma position c'est que ça ne se travaille pas. On a pu avoir des joueurs qui puissent tirer des pénalties. Je suis convaincu que c'est impossible de recréer la même condition d'un point de vue psychologique et athlétique à l'entrainement qu'en match, avec des prolongations à 120 voire 143 minutes pour nous au mondial. Je trouve la sortie du DTN (Hubert Fournier, NDLR) irrespectueuse, par rapport à tous les entraîneurs, qui préparent les séances de tirs-au-but et quand on voit les études, il y a des exemples et des contre-exemples. Et ça concerne les féminines, qui l'ont travaillé, mais ça n'a pas mené à un succès pour elles en quarts ».

Deschamps fait une annonce sur un attaquant du PSG https://t.co/diDRbExJiG pic.twitter.com/UoHvgtrQHP — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«Tirer un penalty à l'entraînement, pendant le match ou au bout aux tirs-au-but ce n'est pas pareil»