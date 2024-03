Équipe de France : Naufrage annoncé pour Mbappé et sa bande ?

Thomas Bourseau

Après le sentiment amer d’une finale perdue à la dernière Coupe du monde, Kylian Mbappé va emmener les Bleus au bout à l’Euro. C’est du moins ce que le nouveau capitaine de l’équipe de France doit se fixer comme objectif. Mais pour Ronaldo, il se pourrait bien que les heureux élus soient The Three Lions.

Kylian Mbappé est devenu capitaine de l’équipe de France en mars 2023, pour le premier rassemblement de l’année civile après la désillusion en finale de Coupe du monde au Qatar et la retraite internationale d’Hugo Lloris. Alors que Didier Deschamps aurait pu privilégier le choix de l’ancienneté avec Antoine Griezmann, c’est Mbappé qui a hérité du brassard et du statut de capitaine des Bleus.

En quête d’un Euro en Allemagne l’été prochain, l’équipe de France va échouer selon Ronaldo

Cette année, Kylian Mbappé veut tout jouer, tant l’Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet) que les Jeux Olympiques (26 juillet - 11 août). Pour ce qui est du championnat d’Europe, quand bien même l’objectif du joueur et des Bleus est de ressortir vainqueurs de cette édition, tout est loin d’être joué au vu de la concurrence. D’autant plus que pour Ronaldo, ex-légende du Real Madrid et de la sélection brésilienne, l’Angleterre est la mieux armée pour rafler le Saint-Graal européen.

Ronaldo annonce l’Angleterre comme son favori pour l’Euro !