Mauvaise nouvelle pour Deschamps avec cette star du Barça ?

Amadou Diawara

Sorti sur blessure lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce dimanche, Frenkie de Jong souffre d'une entorse de la cheville. Malheureusement pour le Barça, l'international néerlandais ne devrait pas rejouer avec son club d'ici la fin de saison. Toutefois, Frenkie de Jong devrait être apte à disputer l'Euro. Les Pays-Bas étant dans le même groupe que la France.

Ce dimanche, le Real Madrid a remporté le Clasico contre le FC Barcelone (3-2). En plus d'avoir perdu cette rencontre, le club blaugrana est orphelin de Frenkie de Jong. En effet, le milieu de terrain de 26 ans a dû quitter la pelouse du Santiago Bernabeu prématurément. La faute à une entorse de la cheville.

Frenkie de Jong s'est blessé avec le Barça

Selon les informations d' ESPN et de SPORT , Frenkie de Jong ne va plus porter le maillot du FC Barcelone cette saison à cause de sa blessure. Toutefois, l'international néerlandais devrait être remis à temps pour l'Euro. Ce qui ne fait pas les affaires de l'équipe de France de Didier Deschamps.

Frenkie de Jong sera remis pour l'Euro 2024