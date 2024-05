Succession de Gasset, un coach répond à l’OM !

Axel Cornic

Le casting est lancé pour trouver le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, avec Jean-Louis Gasset qui devrait quitter son poste à la fin de la saison. Selon nos informations le grand favori est Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain. D’autres pistes sont évoquées à l’étranger, mais pour le moment celle menant à Ruben Amorim du Sporting CP semble bien aller droit dans le mur.

En moins d’un an, l’OM pourrait connaitre cinq entraineurs différents. Arrivé en cours de saison, Jean-Louis Gasset devrait en effet assurer l’intérim encore quelques matchs avant de tirer sa révérence et Pablo Longoria, s’est déjà mis au travail pour lui trouver un successeur.

« Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un contrat avec le Sporting et il n'y a rien de nouveau »

Dès le 10 avril, nous vous avons révélé sur le10sport.com sa grande priorité est Paulo Fonseca, ce que plusieurs médias français comme étrangers ont confirmé ces derniers jours. L’OM a également été lié à un autre technicien portugais avec Ruben Amorim, qui ne semble pourtant pas vouloir quitter son club. « Est-ce que je peux confirmer que je vais rester ? Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un contrat avec le Sporting et il n'y a rien de nouveau. Nous avons pour objectif de remporter deux championnats d'affilée » a déclaré le coach du Sporting CP en conférence de presse, selon Sky Sports .

« Je suis le manager du Sporting et je ne me concentre pas sur les rumeurs »