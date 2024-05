OM : Le problème est annoncé avec Aubameyang !

La rédaction

La soirée a été cauchemardesque pour l’Olympique de Marseille. Alors que tous les espoirs d’une finale de Ligue Europa étaient permis après le match nul 1-1 au Vélodrome, les Olympiens ont été balayés par l’Atalanta, qui n’a fait qu’une bouchée des Marseillais. Et José Anigo décrypte la prestation décevante de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque...

C’était le scénario le plus redouté, il s’est finalement déroulé. Si l’Olympique de Marseille n’était pas le favori de cette demi-finale de Ligue Europa, il a été simple de voir pourquoi jeudi soir. Dépassés dans tous les compartiments du jeu dès le coup d’envoi, les Phocéens ont été inexistants, fragiles en défense et plus que tendres en attaque. En feu dans cette campagne de européenne depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet hier soir. Interrogé à ce sujet par l’Équipe , José Anigo a livré son ressenti sur la performance de l’attaquant gabonais.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Ses équipiers ne sont jamais arrivés à le mettre dans des bonnes positions »

Si il est certain que José Anigo n’a pas apprécié le copie rendue par l’Olympique de Marseille ce jeudi, l’homme de 63 ans n’accable pas Pierre-Emerick Aubameyang, qu’il juge avoir été trop esseulé sur le front de l'attaque : « C'est un joueur de vitesse, de profondeur dans un jeu de transition. Mais ses équipiers ne sont jamais arrivés à le mettre dans des bonnes positions. Peut-être aussi parce que l'Atalanta a été bien meilleure défensivement que les attaquants marseillais. Devant, ils n'ont quasiment pas existé, même s'il y a ce lob à côté de Ndiaye . »

L’homme fort de l’OM cette saison

En larmes au coup de sifflet final, Pierre-Emerick Aubameyang avait de quoi être déçu. Extrêmement dangereux depuis son arrivée à Marseille, le joueur passé par le FC Barcelone a inscrit 14 buts en 31 matchs de Ligue 1, mais a surtout fait trembler les filets à 10 reprises en 13 rencontres de Ligue Europa. Mais ce jeudi, il n’a rien pu faire pour éviter aux pensionnaires du Vélodrome de prendre l’eau.