Mercato - OM : La succession d’Aubameyang plombée par un club de Ligue 1 ?

Thibault Morlain

Malgré sa saison XXL, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait ne pas rester à l’OM. Alors qu’un départ du Gabonais au mercato estival serait une possibilité, nul doute que Pablo Longoria fera tout pour le remplacer. En ce sens, le nom de Georges Mikautadze a été associé à l’OM ces dernières heures. Mais recruter le Géorgien sera loin d’être simple étant donné la concurrence.

La saison prochaine, l’OM pourrait possiblement ne pas jouer de Coupe d’Europe. Cela serait alors une catastrophe pour le club phocéen qui pourrait avoir de grosses conséquences. L’OM pourrait alors être obligé de se séparer de certains de ses gros salaires, dont Pierre-Emerick Aubameyang. Après seulement un an à Marseille, le Gabonais pourrait donc déjà partir. La Provence révélait d’ailleurs que PEA pourrait déjà avoir une idée de son prochain club en cas de départ cet été.

Mikautadze pour remplacer Aubameyang à l’OM ?

Anticipant visiblement déjà un possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM aurait coché le nom de Georges Mikautadze. De retour à Metz en janvier dernier, le buteur prêté par l’Ajax Amsterdam est en feu, lui qui empile les buts. Quid maintenant de son avenir ? Alors que Metz dispose d’une option d’achat de 10M€ pour Mikautadze, rien ne dit que celle-ci pourrait être levée pour revendre le Géorgien plus cher par la suite. Surtout en cas de relégation en Ligue 2.

