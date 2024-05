PSG : Riolo annonce un gros «coup de bol» !

Benjamin Labrousse

Si ce mercredi soir, le PSG affronte le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le parcours en C1 des Parisiens aura été maîtrisé, mais également abordable. Présent ce mercredi dans l’émission « Apolline Matin », Daniel Riolo a affirmé que les équipes affrontées par Paris jusque-là sonnaient comme un « coup de bol » pour la bande à Kylian Mbappé.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Ce soir (21h), les hommes de Luis Enrique vont disputer leur match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Face à eux se dresse le Borussia Dortmund. Une équipe au lourd passé européen, mais qui reste néanmoins clairement à la portée des Rouge et Bleu . En 2020, le PSG avait également accédé à la finale de la C1 après avoir écopé d’un parcours abordable avec l’Atalanta Bergame en quarts de finale, et le RB Leipzig en demi-finale.

« J’ai envie de me dire que les planètes sont alignées pour le PSG »

Présent ce mercredi matin dans l’émission « Apolline Matin » de RMC , l’éditorialiste Daniel Riolo a d’ailleurs fait un parallèle entre l’édition 2019-2020 de la Ligue des Champions et celle en cours. « Alors oui, j’ai envie de me dire que les planètes sont alignées pour le PSG et que jouer Dortmund en demi-finale, c’est comme un cadeau, parce que d’habitude en demi-finale, on joue un cador, on joue Manchester City. Mais rappelons que le coup de bol, ça peut parfois exister » , a -t-il déclaré.

« C’est plutôt un tirage sympa »